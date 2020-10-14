Пожилой петербуржец перевел «сотруднице банка» 900 тысяч

Пожилой петербуржец перевел &#171;сотруднице банка&#187; 900 тысяч
Пенсионер обратился к полицейским за помощью. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга пожилой житель стал жертвой «банковских мошенников». Пенсионер перевел на счет неизвестным 900 тыс. рублей.

В понедельник, 12 октября, в отдел полиции обратился 83-летний мужчина. Он рассказал, что ему несколько раз звонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она предупредила пенсионера, что с его счета пытаются снять деньги, а чтобы обезопасить средства необходимо перевести их на другой счет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, напуганный горожанин перевел на три указанных счета 900 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка перевела лжеработнику банка почти 3 миллиона рублей.

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