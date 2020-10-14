В Саперном ищут троих подростков, пропавших во время прогулки

Принимаются меры к установлению причин и условий произошедшего. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Принимаются меры к установлению причин и условий произошедшего. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В поселке Саперное Приозерского района Леноблатси разыскивают 13-летних подростков, которые не вернулись вчера домой после прогулки. Следователи выясняют обстоятельства их исчезновения.

Трое подростков ушли из дома во вторник, 13 октября, и до настоящего времени не вернулись.

Как сообщили в СУ СКР по области, следователями проверяются места возможного нахождения детей, допрашиваются лица из круга их общения. Кроме того, принимаются меры к установлению причин и условий произошедшего.

Следственный комитет просит жителей сообщать любую информацию о местонахождении подростков. Звонить необходимо по номеру: +7 (812) 492-01-58 – дежурный по следственному управлению СК РФ по области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти на улице нашли мальчика, который впал в кому из-за отравления, в том числе, алкоголем.