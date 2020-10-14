Пьяный петербуржец пообещал полицейским, что соберет людей и взорвет площадь

В Красногвардейском районе Петербурга пьяный мужчина позвонил в полицию и заявил, что взорвет площадь. Злоумышленника удалось быстро вычислить и задержать.

Инцидент произошел во вторник, 13 октября. В отдел полиции позвонил неизвестный и заявил, что намерен собрать людей и взорвать площадь.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранителям удалось быстро вычислить злоумышленника по номеру телефона. Пьяного мужчину задержали около одного из домов по Индустриальному проспекту. Им оказался безработный 42-летний мужчина.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжеминеры сообщили ФСБ о бомбах в школах и ТЦ Петербурга.