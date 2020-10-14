Вандалы разбили плиту и украли урну с прахом на кладбище в Невском районе

Петербургская полиция ищет злоумышленников, которые украли урну с прахом и на кладбище в Невском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 13 октября полиция получила заявление о вандализме от разнорабочего Киновеевского кладбища. Мужчина рассказал, что у дома №16 по Октябрьской набережной кто-то разбил мраморную плиту и похитил урну с прахом, которая хранилась в колумбарии.

Полиция прибыла на место происшествия и выяснила, что камер видеонаблюдения там нет. Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вандалы осквернили надгробия на кладбище Красненьком. По данным правоохранителей, инцидент произошел на кладбище, расположенном рядом с проспектом Стачек.