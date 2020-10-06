В Петербурге вандалы осквернили надгробия на кладбище Красненьком

В Петербурге вандалы осквернили надгробия на кладбище Красненьком
За осквернение надгробий грозит серьёзное наказание. Фото: Baltphoto

В понедельник, 5 октября, в полицию Кировского района Северной столицы от местной жительницы поступило заявление о вандалах, испортивших надгробия на кладбище Красненьком.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на кладбище, расположенном рядом с проспектом Стачек. Неизвестные злоумышленники откололи части с надгробного памятника сына заявительницы и написали на лице скульптуры нецензурное выражение.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Сотрудники полиции разыскивают вандалов, осквернивших могилы. Хулиганам грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или дохода за период до трех месяцев. Также их могут приговорить к обязательным работам на срок до 360 часов, либо к исправительным работам на срок до одного года, либо к аресту на срок до трех месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Колпинском шоссе двое пьяных нарушителей отобрали у 14-летнего юноши самокат, угрожая бутылкой.

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