На Колпинском шоссе двое мужчин отобрали у подростка самокат, угрожая бутылкой

Около десяти вечера 5 октября в полицию Пушкинского района поступило сообщение от 14-летнего подростка, у которого отобрали самокат.

Он рассказал, что стал участником конфликта с двумя мужчина возле одного из домов по Колпинскому шоссе. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место инцидента и задержали двоих безработных и ранее судимых мужчин, 21 и 24 лет. Оба были нетрезвыми.

Выяснилось, что преступники угрожали 14-летнему юноше разбитой бутылки и, напоминая о возможности расправы, открыто похитили у него самокат. Материальный ущерб пострадавший оценил в 13 тысяч рублей. Самокат вернули мальчику, а обоих злоумышленников доставили в полицию — в их отношении составили административный протокол за нахождение пьяными в общественных местах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шлиссельбургском проспекте гражданин Узбекистана получил серьезное ножевое ранение.