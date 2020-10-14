Иномарки раскурочило после жесткого столкновения на Самойлова

Иномарки раскурочило после жесткого столкновения на Самойлова
У машины полностью разбита передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении улиц Мгинской и Самойловой произошло ДТП с двумя машинами. Передняя часть одной из них превратилась в груду металла.

Авария случилась сегодня, 14 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что столкновение было сильным. У обеих машин полностью разбита передняя часть. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.

В комментариях к записи пользователи предположили, что причиной аварии стала невнимательность одного из водителей. Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителя госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Петергофе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
К 2024 году в Петербурге построят новый корпус онкоцентр имени Петрова за ...
Свидетель аварии с теплоходом вымогал деньги у гендиректора судоходной компании
В Петербурге скончался ребенок, рожденный суррогатной матерью
Иномарки раскурочило после жесткого столкновения на Самойлова
Суд в Петербурге признал незаконным видео о собачьих боях в интернете
В Москве школьникам 1-5 классов разблокируют транспортные карты
В Росси за сутки впервые выявили более 14 тысяч инфицированных коронавирусом
В Петербурге выявлено 12 граждан Индии, незаконно работающих на швейном ...