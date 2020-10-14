Свидетель аварии с теплоходом вымогал деньги у гендиректора судоходной компании

Свидетель аварии с теплоходом вымогал деньги у гендиректора судоходной компании
Против мошенника из Петербурга возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

Сотрудники транспортной полиции в Петербурге пресекли преступную деятельность в отношении гендиректора одной из судоходных компаний.

Как сообщили в УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу, гендиректор компании заявила в полицию на молодого человека, предложил ей за вознаграждение не заявлять о столкновении теплохода с опорой моста.

В конце сентября принадлежащий фирме теплоход столкнулся с опорой моста. Случайный прохожий, 42-летний петербуржец, ставший свидетелем произошедшего, решил обогатиться за счет события.

Он узнал, какой компании принадлежит теплоход, и связался с гендиректором. В разговоре с ней он представился работником организации, отвечающей за техническое содержание моста, и пригрозил женщине большим штрафом. Тут же он предложил женщине альтернативу: он заявил, что мог бы скрыть происшествие за вознаграждение в 25 тысяч рублей. Доверчивая женщина поверила ему и перевела средства на банковскую карту.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появилось видео задержания мошенников, причастных к «делу онкологов».

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