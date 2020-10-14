Баскетбольному «Зениту» засчитаны технические поражения из-за больных коронавирусом

Петербургскому баскетбольному клубу «Зенит» присудили технические поражения со счетом 0:20 в матчах регулярного сезона Евролиги против команд из Испании – «Басконии» и «Валенсии». Так говорится в сообщении Евролиги.

Отметим, что в воскресенье, 11 октября, клуб из Северной столицы сообщил о переходе основного состава на карантин из-за выявления коронавируса у нескольких игроков. Кроме баскетболистов, у «Зенита» заразились инфекцией члены тренерского штаба.

Также «Зенит» обращался к комиссии Евролиги по поводу переноса матчей, но в итоге команде засчитали технические поражения. Так как у команды не оказалось 8 игроков, которые были бы готовы сыграть матчи.

Свои матчи петербургский «Зенит» должен был провести с «Басконией» 13 октября, а также с «Валенсией» – 15 октября.

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