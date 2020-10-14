Баскетбольному «Зениту» засчитаны технические поражения из-за больных коронавирусом

Баскетбольному «Зениту» засчитаны технические поражения из-за больных коронавирусом
Баскетболисты "Зенита". Фото: БК "Зенит"

Петербургскому баскетбольному клубу «Зенит» присудили технические поражения со счетом 0:20 в матчах регулярного сезона Евролиги против команд из Испании – «Басконии» и «Валенсии». Так говорится в сообщении Евролиги.

Отметим, что в воскресенье, 11 октября, клуб из Северной столицы сообщил о переходе основного состава на карантин из-за выявления коронавируса у нескольких игроков. Кроме баскетболистов, у «Зенита» заразились инфекцией члены тренерского штаба.

Также «Зенит» обращался к комиссии Евролиги по поводу переноса матчей, но в итоге команде засчитали технические поражения. Так как у команды не оказалось 8 игроков, которые были бы готовы сыграть матчи.

Свои матчи петербургский «Зенит» должен был провести с «Басконией» 13 октября, а также с «Валенсией» – 15 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что молодежная сборная России обеспечила себе выход на Чемпионат Европы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Зенит" баскетбол борьба с коронавирусом новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Баскетбольному «Зениту» засчитаны технические поражения из-за больных ...
Теща расчлененного рэпера Картрайта может быть причастна к его убийству
К 2024 году в Петербурге построят новый корпус онкоцентр имени Петрова за ...
Свидетель аварии с теплоходом вымогал деньги у гендиректора судоходной компании
В Петербурге скончался ребенок, рожденный суррогатной матерью
Иномарки раскурочило после жесткого столкновения на Самойлова
Суд в Петербурге признал незаконным видео о собачьих боях в интернете
В Москве школьникам 1-5 классов разблокируют транспортные карты