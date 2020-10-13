Молодежная сборная России по футболу обеспечила себе выход на чемпионат Европы

Игроки молодежной сборной России по футболу обыграли соперников из Латвии и смогли попасть в финальную стадию Чемпионата Европы-2021.

Встреча прошла во вторник, 13 октября, в Риге, на стадионе «Сконто», и завершилась со счетом 1:4 в пользу российской команды.

Успешной поразить ворота футболистов Латвии смогли россияне Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий.

На отборочном турнире сборная России смогла набрать 23 очка в 10 играх. Это позволило команде расположиться на первом месте в группе. Напомним, финальная стадия европейского турнира пройдет в июне 2021 года.

Отметим, что молодежная сборная уже не первый раз в 21 веке выходит на Евро. До этого команда попыталась побороться с соперниками за победу на чемпионате в 2013 году. К сожалению, из группы выйти команде не удалось — сборная проиграла Испании, Нидерландам и Германии.

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