В Ленобласти директор дорожного управления подозревается в дачи взятки на сумму более 3,5 млн рублей

В Ленинградской области задержан директор Ленинградского областного государственного предприятия «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1», подозреваемый во взяточничестве. Мужчина передал в пользование гендиректору компании Mercedes-Benz Е220 D стоимостью более 3,5 млн рублей.

Как сообщили в следственном комитете по Ленинградской области, подозреваемый, являясь должностным лицом, из корыстных побуждений, за общее покровительство деятельности коммерческой организации, вступил в преступный сговор с генеральным директором данного предприятия.

По версии следствия, гендиректором была получена взятка в виде предоставления ему в личное бессрочное безвозмездное пользование автомобиля Mercedes-Benz Е220 D стоимостью более 3,5 млн рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших совершению преступления.

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