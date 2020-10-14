Теща расчлененного рэпера Картрайта может быть причастна к его убийству

Заседание по делу об убийстве Энди Картрайта. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Заседание по делу об убийстве Энди Картрайта. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Петербургские правоохранители провели обыски у матери и адвоката Марины Кохал, супруги расчлененного рэпера Энди Картрайта. Мать была задержана.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на адвоката Марины Кохал Ирину Скурту, полиция обыскала квартиру другого адвоката Юрия Авдеева, который защищает обвиняемую в жестоком убийстве музыканта Кохал. Также обыски прошли в квартире матери вдовы, Елены.

После обысков полиция задержала тещу Картрайта по подозрению в соучастии в его убийстве. Как полагает следствие, она могла помочь дочери убить рэпера, либо спрятать труп.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд продлил арест вдове расчлененного рэпера Картрайта.