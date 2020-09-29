Суд продлил арест вдове расчлененного рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд продлил меру пресечения для Марины Кохал, обвиняемой в убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта.

Во вторник, 29 сентября, прошло очередное заседание Смольнинского суда, в ходе которого было принято решение о продлении срока заключения под стражей для Кохал до 30 октября 2020 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

С решением обвиняемая и ее защитники оказались не согласны.

Напомним, труп рэпера Энди Картрайта был найден в квартире на Невском проспекте 29 июля. Его обнаружили в пяти мешках в холодильнике. Супруга Картрайта рассказала, что Юшко (настоящая фамилия исполнителя) умер от передозировки наркотиками. Не желая для своего мужа подобной «бесславной» гибели, Кохал решила расчленить его тело и сделать так, будто рэпер просто «исчез». Позднее было установлено, что в организме погибшего не было обнаружено следов запрещенных веществ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оставил вдову рэпера Картрайта под стражей.