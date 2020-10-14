В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему своего собутыльника на посиделке в Зеленогорске

В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему своего собутыльника на посиделке в Зеленогорске
Убийца орудовал ножом. Фото: pixabay.com

Следственные органы Следственного комитета России по Северной столицы доказали в суде виновность 55-летнего петербуржца в убийстве своего приятеля.

По данным правоохранительных органов, в феврале 2020 года обвиняемый вместе с будущей жертвой находился в квартире одного из домов по Привокзальной улице в городе Зеленогорск Курортного района Санкт-Петербурга. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, собутыльники затеяли ссору, в результате которой злоумышленник взял и нож и ударил 46-летнего оппонента в шею.

К несчастью, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Суд постановил отправить убийцу в колонию строгого режима сроком на восемь лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теща убитого рэпера Энди Картрайта, как выяснило следствие, находилась в квартире во время совершения убийства.

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