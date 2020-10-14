Следователи выяснили, что теща рэпера Картрайта присутствовала при его убийстве

Следователи выяснили, что теща рэпера Картрайта присутствовала при его убийстве
Марина Кохал на судебном заседании. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Следственный Комитет РФ по Петербургу продолжает вести расследование уголовного дела по факту жестокого убийства и расчленения рэпера Энди Картрайта. Уже удалось выяснить, что теща рэпера была в квартире в момент убийства.

Как сообщили в пресс-службе СК, следствие собрало достаточное количество доказательств, свидетельствующих о том, что убийство было спланировано. Незадолго до этого супруга Картрайта купила в аптеке медицинский препарат, который впоследствии использовала для его убийства.

Правоохранители смогли установить, что мать вдовы Марины Кохал, обвиняемой в убийстве музыканта, Елена находилась в квартире в момент совершения преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала тещу Картрайта по подозрению в соучастии в его убийстве.

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