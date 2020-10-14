Автомобилисты Петербурга второй день не могут зарегистрировать свои машины из-за сбоя в базе МРЭО

Автомобилисты Петербурга второй день не могут зарегистрировать свои машины из-за сбоя в базе МРЭО
Когда базу данных восстановят, неизвестно. Фото: pixabay.com

Автомобилисты Северной столицы возмущены работой городского ГИБДД, где случился сбой в системе регистрационной базы.

Эта проблема вот уже второй день подряд не дает новым автовладельцам поставить свои транспортные средства на учет. При этом автомобилисты утверждают, что в управлении ГИБДД никто не осведомлен о сроках возобновления работы базы, пишет «Мойка78» в среду, 14 октября.

Отметим, что аналогичная проблема наблюдается не только в Северной столице, но и других городах. Днем ранее, 13 октября, петербуржцы направили официальную жалобу на сложившуюся ситуацию в МРЭО №17 на Лабораторном проспекте, и еще одно коллективное выраженное недовольство поступило в учреждение неделю назад. В ГИБДД отвечают, что устранить поломку пока не получается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне бросились скупать автомобили в преддверии существенного роста цен.

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