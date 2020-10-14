В России выросли цены на ряд устройств Apple

Американская компания Apple презентовала новый iPhone 12, после чего сразу повысила цены на AirPods в российских магазинах. Теперь айфоны будут продаваться без наушников в комплекте.

Как сообщает TJournal, после последней презентации Apple в России выросли цены на AirPods, AirPods Pro, Apple TV и зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro.

Указанные гаджеты подорожали на 1400 — 4000 рублей. К примеру, AirPods Pro теперь продается за 24 990 рублей вместо прошлых 20 990 рублей. А цены на зарядный чехол для iPhone 11 и 11 Pro выросли почти на три тысячи — до 13 900 рублей.

Издание предполагает, что причиной скачка цен на продукцию Apple в России стало падение курса рубля.

Кроме того, во время презентации Apple объявила, что теперь смартфоны будут продаваться без адаптеров питания и проводных наушников EarPods в коробке — останется только кабель USB-C/Lightning. Причиной этому стала забота об экологии.

При этом на презентации не говорилось о том, что изменения коснутся и старых моделей iPhone. Однако внимательные пользователи соцсетей заметили, что в описании к старым моделям на сайте Apple указывается, что в комплект со смартфоном входит только кабель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple представила новый iPhone 12.