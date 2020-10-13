Apple представила новый iPhone 12

Apple представила новый iPhone 12
iPhone 12 и iPhone 12 mini. Фото: Apple

Компания Apple провела презентацию новой продукции и представила любителям «яблочных» устройств долгожданный iPhone 12.

Смартфон был представлен в трех версиях. iPhone 12 получил дисплей Super Retina XDR 6,1 дюйма, а его уменьшенная версия iPhone 12 mini заручилась аналогичным дисплеем в 5,4 дюйма. iPhone Pro Max получил дисплей в 6,7 дюйма.

Все устройства также получили поддержку сетей 5G.

Устройства оснастили одним из самых быстрых процессоров А14 Bionic и дисплеем OLED от края до края. Передняя панель Ceramic Shield на iPhone 12 защитит дисплей дисплей смартфона от повреждений при падениях.

Внешний вид новинки напоминает своих предшественников — iPhone 4 и iPhone 5 из-за плоских краев корпусов.

У iPhone 12 также имеется двойная камера, как и у прошлой модели. iPhone 12 Pro Max же оснастили третьей камерой для телефотосъемки.

Для покупателей желанный гаджет будет доступен в 5 цветах: черном, белом, красном, зеленом и синем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple покажет новый iPhone 13 октября

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