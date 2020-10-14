Фонтан на Лермонтовском проспекте в Петербурге восстановят до конца октября

Уже следующим летом фонтан пустит в небо 45 водных струй высотой от 1,5 до 3,5 метров. Фото: http://www.vodokanal.spb.ru

Уже следующим летом фонтан пустит в небо 45 водных струй высотой от 1,5 до 3,5 метров. Фото: http://www.vodokanal.spb.ru

СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» отчитался о ходе реконструкции фонтана на Лермонтовском проспекте в Адмиралтейском районе города.

На данном этапе специалисты предприятия начинают бетонирование новой чаши фонтана и камеры управления искусственного водоема, уведомляет пресс-служба Водоканала. Демонтаж старой облицовки и бетонных конструкций завершен, новое основание из песка и бетона уже готово. Также выполнено утепление фонтана, армирование каркаса и технологической камеры.

Работникам предстоит провести новые наружные сети водоснабжения и водоотведения. В подземной камере необходимо установить оборудование с элементами автоматики. Новую чашу облицуют матовым темно-серым гранитом снаружи и полированным — изнутри. Дно фонтана выложат камнем трех видов для усиления декоративного эффекта. Планируется, что работы полностью закончат до конца месяца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам предложили самостоятельно выбрать музыку для фонтана на площади Ленина.