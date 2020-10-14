Пропавших подростков из Саперного нашли целыми и невредимыми

Почти сутки об их местоположении ничего не было известно.

В Ленинградской области сегодня, 14 октября, разыскивали трех 13-летних мальчиков из поселка Саперное. Они ушли гулять во вторник, 13 числа, и так и не вернулись домой. Обеспокоенные родители обратились за помощью к полицейским, которые незамедлительно приступили к поискам. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

На данный момент известно, что подростки найдены. Они живы и здоровы, прочие подробности не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пропавшую 80-летнюю пенсионерку нашли в канаве в Ленобласти. Поиски пропавшей продлились недолго — пожилую женщину нашли неподалеку от ее дома.