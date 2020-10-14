В Пикколово вспыхнули дом и гараж на 170 «квадратах»

В Пикколово вспыхнули дом и гараж на 170 &#171;квадратах&#187;
Огонь потушили примерно за час. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Спасатели ликвидировали возгорание примерно за час. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Ленинградской области сегодня вечером, 14 октября, произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Все случилось в деревне Пикколово на улице Кольцевой – там загорелись дом и гараж на площади 170 квадратных метров. На место прибыли восемь спасателей.

На то, чтобы ликвидировать возгорание, потребовалось около часа. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сосново из горящей квартиры эвакуировали пятерых человек. С огнем боролись восемь человек и две единицы техники. Справиться с пламенем удалось к 00:54.

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В Пикколово вспыхнули дом и гараж на 170 «квадратах»