СКА одержал победу над «Сочи» со счетом 4:1

Армейцы с Невы наконец радуют своих болельщиков.

СКА и «Сочи» встретились на льду сегодня, 14 октября, в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч прошел во дворце спорта «Большой» в Сочи. Встреча завершилась разгромом противников со счетом 4:1.

В петербургской команде смогли отличиться Виктор Антипин, Лукас Бенгтссон, Кирилл Марченко и Йоонас Кемппайнен. В «Сочи» заброшенной шайбой порадовал только Йере Карьялайнен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА уступил московскому «Динамо» на домашнем льду. Матч проходил в Ледовом дворце в понедельник, 12 октября. В результате СКА проиграл со счетом 3:4.