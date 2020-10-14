Кристина Асмус заразилась коронавирсом и мучилась из-за высокой температуры

Актриса рассказала, как себя чувствует в связи с заболеванием.

Актриса Кристина Асмус призналась, что получила положительный результат теста на коронавирус. Новостью она поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте.

Первые три дня у звезды держалась высокая температура – она поднималась выше 39 градусов. Эти дни она назвала «жесткими». Не было такого, чтобы температура опускалась ниже 37,7 градусов, добавила Асмус. Также у нее болело горло, актрису мучил кашель, ломка в теле и головная боль.

Медики уже несколько раз приезжали к актрисе. Она никуда не выходит из дома и лечится пока сама. Непонятно, почему Асмус не госпитализировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «заплаканная» Асмус развеселила подписчиков. Подписчики бросились в шутку утешать звезду. Они подчеркнули, что «красоту не испортишь даже понедельником».