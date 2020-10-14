Василиса из «Давай поженимся» объяснила свое отсутствие в шоу

Она отметила, что боится заболеть и не хочет контактировать с большим количеством людей.

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, почему зрители больше не видят ее в эфире Первого канала на шоу «Давай поженимся». В своем Instagram-аккаунте она написала, что боится заразиться коронавирусом, поэтому отказалась приезжать на съемки. Володина добавила, что хотела присутствовать в студии дистанционно, но ей не позволили.

Также астролог предположила, что у нее может появиться собственное шоу.

«Может быть, откроем мою личную «Давай поженимся?»,

— ответила она на один из комментариев под своим постом.

Володина сейчас занимается астрологией и за свои услуги берет немаленькие деньги. Так, индивидуальные опросы могут обойтись покупателю в 150 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что астролог из «Давай поженимся!» прокомментировала обвинения в постановке ток-шоу.