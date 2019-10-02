Астролог из «Давай поженимся!» прокомментировала обвинения в постановке ток-шоу

Астролог Василиса Володина, работающая ведущей на передаче «Давай поженимся!» на Первом канале ответила на обвинения подписчиков в Instagram в постановке телепередачи.

Одна из пользовательниц социальной сети, подписанной на Володину в Instagram, выразила мнение в комментариях, что вся передача является постановочной.

«Мне кажется эта передача розыгрыш ,веселая комедия и люди там актеры», — написала девушка.

В ответ на обвинение телеведущая поинтересовалась, где можно набрать столько актеров для передачи.

«Зря вам так кажется. Где набрать актеров на 11 лет ежедневной программы, не думали?», — ответила Володина, добавив, что «такие у нас люди, они дадут фору любым актерам».

Астролог также ответила на комментарий другой подписчицы, заявившей, что некоторые участницы программы потом появлялись в кино. На это Володина ответила, что такие случаи можно пересчитать по пальцам и они на совести участников.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Тарасов показал в Instagram свою беременную жену в купальнике.