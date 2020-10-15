Маркони объяснил, зачем Бузову позвали на «Ледниковый период»

Он заявил, что ее присутствие в шоу выгодно продюсерам программы.

Телеведущий Владимир Маркони считает очевидным, что певица Ольга Бузова продержится на «Ледниковом периоде» до самого финала. Своим мнением он поделился в YouTube-шоу «50 вопросов». Он заявил, что боссам программы выгодно, чтобы артистка как можно дольше мелькала на экране – благодаря ей она заработают много денег на рекламе.

Маркони объяснил, что звезд всегда стараются удерживать в различных проектах, так как ради них зрители и следят за происходящим. Бузова способна делать высокие рейтинги, так что ее еще не раз увидят на льду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после выступления Бузовой на льду разразился скандал. Поклонники остались довольны выступлением звезды, но им не понравились оценки, выставленные жюри.