После выступления Бузовой на льду разразился скандал

Поклонники считают, что артистке занизили баллы.

Певица Ольга Бузова принимает участие в шоу «Ледниковый период», в рамках которого она подготовила номер под песню Басты «Сансара». Поклонники остались довольны выступлением звезды, но им не понравились оценки, выставленные жюри. Фанаты убеждены, что Бузова и ее партнер, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, заслужили большего. Они пишут в комментариях под видео, что судьи были «не по-доброму настроены».

«Хитрые поставили Бузову в конце, чтобы рейтинги поднять… Если бы их первыми показали с такими оценками, то многие бы переключили…»

— пишут пользователи.

Артистка поблагодарила подписчиков за поддержку. Она не раз говорила, что привыкла к критике и сама часто предъявляет себе претензии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова развеяла слухи о расставании с Манукяном. В комментариях под постами певицы в социальной сети поклонники принялись писать трогательные комментарии, сообщая, что они очень рады, что слухи не подтвердились.