Житель Купчино с автоматом разгуливал по парадной на Олеко Дундича

В Петербурге задержали местного жителя, который устроил переполох в парадной одного из домов во Фрунзенском районе.
По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел на улице Олеко Дундича. В полицию обратился местный житель, который рассказал о том, что по парадной ходит вооруженный мужчина, который стреляет.
В результате был задержан подозреваемый местный житель. У него изъяли автомат Калашникова.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что под Гатчиной посиделки у костра закончились стрельбой.