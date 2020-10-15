Житель Купчино с автоматом разгуливал по парадной на Олеко Дундича

В Петербурге задержали местного жителя, который устроил переполох в парадной одного из домов во Фрунзенском районе.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел на улице Олеко Дундича. В полицию обратился местный житель, который рассказал о том, что по парадной ходит вооруженный мужчина, который стреляет.

В результате был задержан подозреваемый местный житель. У него изъяли автомат Калашникова.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что под Гатчиной посиделки у костра закончились стрельбой.