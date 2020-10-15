Расписание электричек в Петербурге и Ленобласти изменится с 25 октября

Пассажиров предупредили об изменении в расписании пригородных электричек из Петербурга. Это связано с сезонным уменьшением пассажиропотока.

Расписание движения пригородных поездов будет изменено с 25 октября.

Как сообщила пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», изменения затронут расписание движения транспорта на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях.

Ознакомиться с подробным расписанием можно на станциях и вокзалах, а также на сайте АО «СЗППК».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских маршрутках поадорожает проезд. Горожане заметили в общественном транспорте объявление, в котором указано, что билет подорожает на пять рублей.