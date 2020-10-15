В петербургских маршрутках подорожает проезд

В Северной столице на некоторой части общественного транспорта ожидается повышение стоимости проезда.

Об этом стало известно в четверг, 15 октября. Как сообщила «Комсомольская Правда-Петербург», пассажиры заметили в маршрутках объявления, в которых указано, что билет подорожает на пять рублей. Так, новая цена за проезд составит 50 рублей.

По словам одного из горожан, такое объявление висело в маршрутке № К-30, которая проезжает по Петроградскому району и Василеостровскому. Пассажир заплатил привычные 45 рублей, но был уведомлен, что скоро придется платить 50 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге изменят маршрут трамваи № 20, 21 и 40 из-за ремонта на проспекте Энгельса.