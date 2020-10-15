Лихач с пистолетом получил «уголовку» после дорожного конфликта в Петербурге

Лихач с пистолетом получил &#171;уголовку&#187; после дорожного конфликта в Петербурге
Установлено, что мужчина произвел два выстрела по автомобилю из аэрозольного пистолета. Фото: Pixabay

В Петербурге стражи порядка задержали участника дорожного конфликта, стрелявшего из аэрозольного пистолета. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 15 октября, на КАД. В отдел полиции обратился 28-летний водитель Mazda. Он рассказал, что в ходе дорожного конфликта водитель на KIA Ceed совершил два выстрела по его машине.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, автомобиль стрелка был обнаружен в Выборгском районе города, водителя задержали. За рулем оказался неработающий 30-летний уроженец Новосибирской области, проживающий в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДПТ с легковушками затруднило проезд по перекрестку Есенина и Просвещения.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание стрельба


 

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