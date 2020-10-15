ДПТ с легковушками затруднило проезд по перекрестку Есенина и Просвещения

ДПТ с легковушками затруднило проезд по перекрестку Есенина и Просвещения
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении улицы Есенина с проспектом Просвещения произошло ДТП с участием двух легковых авто. Движение на участке затруднено.

Авария случилась сегодня утром, 15 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что столкновение было совсем несильным, но другому транспорту приходится объезжать участников дорожного инцидента. Пользователи предположили, что причиной аварии стала невнимательность одного из водителей. Информация об их состоянии не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Индустриальном под колеса машины угодили три женщины. Пешеходы находились на «зебре».

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