На Индустриальном под колеса машины угодили три женщины

В аварии пострадали два человека. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии пострадали два человека. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пешеходы находились на «зебре». После столкновения они лежали на асфальте и не двигались.

В Красногвардейском районе сегодня вечером, 14 октября, произошла серьезная авария, в котором пострадали три человека. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Индустриальном проспекте – там автомобиль наехал на трех женщин, которые находились на «зебре». Неизвестно, кто виноват в инциденте. После столкновения пострадавшие лежали на асфальте и не шевелились.

Автор поста отмечает, что не знает, кто сбил горожан. На место выехали сотрудники спецслужб, им предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на ЗСД иномарка въехала фургон дорожных рабочих — есть пострадавшие.