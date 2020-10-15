Задержан мужчина, вонзивший нож в сожительницу в квартире на Малой Балканской

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали мужчину, ножом ранившего свою сожительницу.

Преступный инцидент произошел 4 октября в квартире на Малой Балканской улице, но злоумышленника удалось задержать значительно позже. Оттуда с ножевыми ранениями брюшной полости госпитализировали женщину. Она находилась в удовлетворительном состоянии.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний сожитель пострадавшей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лихач с пистолетом получил «уголовку» после дорожного конфликта в Петербурге. Он стрелял по машине другого водителя.