Задержан мужчина, вонзивший нож в сожительницу в квартире на Малой Балканской

Задержан мужчина, вонзивший нож в сожительницу в квартире на Малой Балканской
Мужчина нанес удар ножом. Фото: pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали мужчину, ножом ранившего свою сожительницу.

Преступный инцидент произошел 4 октября в квартире на Малой Балканской улице, но злоумышленника удалось задержать значительно позже. Оттуда с ножевыми ранениями брюшной полости госпитализировали женщину. Она находилась в удовлетворительном состоянии.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний сожитель пострадавшей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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