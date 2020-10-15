«Мойка78» в четвертый раз проводит премию «Город Действия»

«Мойка78» в четвертый раз проводит премию «Город Действия»
Премия «Город Действия»

В четвертый раз интернет-газета «Мойка78» проводит премию «Город Действия» — мероприятие, восстанавливающее справедливость.

Ежегодно в Петербурге дают награды богатым и влиятельным людям за малоизвестные достижения. А заслуги простых общественных деятелей и активистов, которые ежедневно делают города лучше, мало кто оценивает по достоинству.

Исправить это досадное недоразумение и призвана премия — «Город Действия». Суть ее проста: экспертное жюри, состоящее из обычных горожан, выбирает тех, чьи достижения больше повлияли на жизнь города и области.

В этом году из-за пандемии «Мойка78» проводит объеденный конкурс среди жителей Петербурга и Ленобласти. До 7 октября проходил приём заявок, в этом году подали заявки более 50 активных и неравнодушных жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Подводить итоги и выбирать победителей в этом году будут по 5 номинациям:

— Мой Квартал; — Номинация «Градозащитное движение Петербурга и Ленинградской области»; — Номинация «Социальный Петербург»; — Номинация «Социальная Ленобласть»; — Номинация «Экологическое движение Петербурга и Ленинградской области».

Церемония награждения пройдет 15 октября по адресу: ул. Льва Толстого, дом 9, 4 этаж. Мероприятия пройдет с соблюдением всех требований безопасности, вызванных пандемией.

Генеральный партнер премии «Город Действия» Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк».

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