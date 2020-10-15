В Петербурге предприниматели отправили губернатору «третий пакет» мер поддержки бизнеса

В Северной столице предприниматели составили список необходимых мер для поддержки бизнеса в городе. «Третий пакет» с инициативами был отправлен губернатору Петербурга Александру Беглову. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что в Петербурге продолжается разработка «третьего пакета» мер поддержки бизнеса, который обеспечит помощь наиболее пострадавшим отраслям экономики из-за коронавирусной эпидемии. Активность в данном направлении появилась после ухудшения ситуации с Covid-19 в городе.

Таким образом, среди предложений, отправленных Александру Беглову, упоминается три вида выплат. Первая – выделить по 5 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в семьях, где родители не работают. Вторая и третья выплаты – обеспечить по 7 тыс. рублей каждому уволенному петербуржцу с работы после 30 марта, а также выплатить данные деньги самозанятым, которые оплатили налог на профессиональный доход в первом квартале.

В итоге, общая сумма выплат составит около 100 млрд рублей.

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