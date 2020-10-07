Смольный хочет уменьшить дефицит бюджета на 11 млрд рублей

Таким образом, общий дефицит составит 100 млрд рублей, а не 111 млрд, как было раньше.

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают в 2021 году уменьшить дефицит бюджета с 111 миллиардов рублей до 100 миллиардов. Это станет возможным благодаря увеличению доходов – они вырастут до 610 миллиардов рублей, что на 36 миллиардов больше, чем ожидалось. Об этом сообщается в обновленном проекте бюджета, опубликованном на сайте администрации города.

Отмечается, что не обойдется без роста расходов – они составят 710 миллиардов рублей. Несмотря на это, все равно удастся сэкономить.

Большую часть средств собираются потратить на адресную программу по строительству объектов социальной сферы, здравоохранения и образования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что правительство Петербурга рассмотрит проект бюджета, «депутатские поправки» под вопросом.