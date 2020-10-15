ДТП с «Яндекс.Такси» и Audi собрало пробку на Энгельса

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием авто сервиса «Яндекс.Такси». Дорожный инцидент собрал пробку.

Авария случилась сегодня, 15 октября, на проспекте Энгельса. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Такси остановил трамваи на спуске с Поклонной горы», — написал автор записи.

По словам очевидцев, вторым участников аварии стал автомобиль марки Audi. Транспортные средства столкнулись на трамвайных путях.

На кадрах видно, что у такси сильно повреждена передняя часть и отлетело колесо. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утреннее ДПТ с легковушками затруднило проезд по перекрестку Есенина и Просвещения.