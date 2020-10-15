В Петербурге из Невы выловили пакет с останками человека

В Петербурге из Невы выловили пакет с останками человека
Следователи проводят расследование. Фото : Следственный Комитет РФ

В Санкт-Петербурге нашли пакет, внутри которого были человеческие останки. Его выловили из Невы в районе проспекта Обуховской Обороны.

Об этом стало известно в четверг, 15 октября. На месте обнаружения жуткой находки работают сотрудники следственных органов, сообщает «Мойка78», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Есть вероятность, что найденные останки могут принадлежать заводчанину, другие части тела которого выловили 21 сентября из реки Екатерингофки. Он был убит своим коллегой по цеху в результате ссоры еще 5 сентября. Убийца зарезал его ножом в шею, а после расчленил тело, разложил останки по капроновым мешкам и сбросил в Неву

Сказать точно, кому принадлежат останки, можно будет только после генетической экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция нашла убийцу рабочего, останки которого нашли в мешке в Екатерингофке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нева новости спб останки расчленение убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Приезжай сюда»: Тимати вызвал Крида на бой
Ученый заявил, что болезни сердца повышают риск смерти от коронавируса
Задержан безработный житель Гатчины, избивший охранника магазина на ...
Облачно и до +8 градусов будет в Ленобласти в пятницу
Организатор рассказал как проходит голосование на выбор новогодней елки для ...
Пьяный петербуржец получил «условку» и штраф за наезд на полицейского
ГАТИ сообщила о новых ограничениях движения в Петербурге
Путин заявил об обострении проблемы безработицы в России