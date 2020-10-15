В Петербурге из Невы выловили пакет с останками человека

В Санкт-Петербурге нашли пакет, внутри которого были человеческие останки. Его выловили из Невы в районе проспекта Обуховской Обороны.

Об этом стало известно в четверг, 15 октября. На месте обнаружения жуткой находки работают сотрудники следственных органов, сообщает «Мойка78», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Есть вероятность, что найденные останки могут принадлежать заводчанину, другие части тела которого выловили 21 сентября из реки Екатерингофки. Он был убит своим коллегой по цеху в результате ссоры еще 5 сентября. Убийца зарезал его ножом в шею, а после расчленил тело, разложил останки по капроновым мешкам и сбросил в Неву

Сказать точно, кому принадлежат останки, можно будет только после генетической экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция нашла убийцу рабочего, останки которого нашли в мешке в Екатерингофке.