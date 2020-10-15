Температура воздуха в Петербурге опустится до +7 градусов в пятницу

Осень в Петербурге ощущается все сильнее: завтра в городе будет пасмурно и всего до +7 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз специалистов из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Погода в пятницу, 16 октября, в Северной столице будет облачной с прояснениями.

В ночь на пятницу местами пройдут кратковременные дожди, днем осадков почти не будет. Слабый ветер подует с северных направлений.

Грядущей ночью температура за окном опустится до +2…+4 градусов. Днем будет теплее всего на несколько градусов.

Атмосферное давление особо не изменится. Неблагоприятных метеорологических условий в городе на Неве не ожидается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь с четверга на пятницу в Ленобласти похолодает до -1…+4 градусов.