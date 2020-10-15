Новые компьютеры и оборудование поставили в школы Петербурга

Новые компьютеры и оборудование поставили в школы Петербурга
Школа. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Петербургские власти подвели промежуточные итоги реализации национального проекта «Образование».

Как сообщили в Смольном, к началу учебного года в 155 школ и колледжей в Петербурге завезли комплекты оборудования для формирования цифровой модели образовательной среды. Каждое учебное заведение получило по 30 ноутбуков для учеников и два для педагогов, шесть ноутбуков для руководства, две интерактивные доски и одно многофункциональное устройство. Поставки современной техники продолжат и в следующем году.

В настоящее время в Северной столице более шести сотен работников системы образования проходят курс повышения квалификации по внедрению модели цифровой образовательной среды.

Также существенную поддержку от властей получили коррекционные школы. За этот год в одиннадцати таких школах обновили материально-техническую базу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге уже 113 школьных классов ушли на карантин.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нацпроект новости спб оборудование образование школы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 16 октября рассмотрят поправки в «закон о наливайках»
Пиотровский разрешил молодоженам фотографироваться в Эрмитаже
Реставрацию здания Биржи закончит другой подрядчик
Новые компьютеры и оборудование поставили в школы Петербурга
Власти Ленобласти следят за экологической обстановкой в Мурино
Температура воздуха в Петербурге опустится до +7 градусов в пятницу
Петербургские дорожники готовятся к зимней уборке улиц
В Петербурге бывшего мужа Юлии Шик окончательно лишили родительских прав