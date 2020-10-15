Два подростка попали под машину на перекрестке в Колпино

В Колпинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два несовершеннолетних пешехода.

Об этом в четверг, 15 октября, сообщает управление ГИБДД по Петербургу. Как стало известно, все произошло в три часа дня на пересечении бульвара Свободы и улицы Соборная. За рулем автомобиля «Ситроен С4» ехал 45-летний мужчина. По неизвестным причинам он сбил двух пешеходов: подростков 15 и 16 лет, когда те переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора.

Попав под машину, мальчики получили различные травмы. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала пострадавших в одну из местных больниц.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии.

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