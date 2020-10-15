Иномарка вылетела на газон после ДТП на перекрестке Просвещения и Культуры

Иномарка вылетела на газон после ДТП на перекрестке Просвещения и Культуры
Машина вылетела на газон. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры произошло ДТП с участием двух легковых авто. Одна из машин вылетела на газон.

Авария случилась в четверг, 15 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в результате удара одна из машин оказалась на газоне, а вторая осталась стоять посреди перекрестка. Движению трамваев поврежденный транспорт не мешает.

Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с «Яндекс.Такси» и Audi собрало пробку на Энгельса.

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