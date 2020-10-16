Раздавший незаконно займы на 11 миллионов петербуржец отделался штрафом

В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняли в незаконном предпринимательстве.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, фигурант дела с 2015 по 2019 год осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность – у него не было регистрации в налоговой. В офисе на Московском проспекте он раздавал займы. За все время он успел выплатить более 11,5 миллионов рублей.

Правоохранители решили уголовное дело в отношении злоумышленника прекратить. Отмечается, что вред он решил загладить, перечислив 650 тысяч рублей центрам содействия семейному воспитанию и интернату для детей-инвалидов.

Суд назначил ему штраф в 250 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге будут судить предпринимателя, задолжавшего 21 млн рублей налогов.