В Петербурге будут судить предпринимателя, задолжавшего 21 млн рублей налогов

В Петербурге будут судить предпринимателя, задолжавшего 21 млн рублей налогов
Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере). Фото: Baltphoto

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга признала виновным генерального директора компании «Конвент Плюс», который, уклоняясь от уплаты налогов, задолжал государства более 20 млн рублей.

По информации правоохранительных органов, в период с января 2015 года по февраль 2018 года предприимчивый бизнесмен подавал заведомо ложные сведения в налоговых декларациях, благодаря чему не уплатил налог на добавленную стоимость на сумму 21 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении владельца «Конвент Плюс» направлено во Фрунзенский районный суд, который рассмотрит материалы по существу и определит злоумышленнику наказание.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Северной столицы отказывался платить 260 тысяч рублей по накопившимся штрафам за лихачество, пока приставы не арестовали его транспортное средство.

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