Петербурженку арестовали из-за надписи на полицейской машине

Жительница Петербурга проведет по решению суда сутки под административным арестом. Такое наказание она получила за надпись на полицейской машине.

Об этом в пятницу,16 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Административный протокол рассмотрел Куйбышевский районный суд.

Суд установил, что злоумышленница в октябре этого года ночью на набережной канала Грибоедова расписала желтой краской Ford ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. После этого она попыталась скрыться.

Сама жительница в суде вину оспаривать не стала, как и давать объяснения.

Суд решил наказать ее на сутки административным арестом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Кронштадте местный житель напал на продавца в магазине, схватил бутылку водки и убежал. Полиции потребовалось четыре часа, чтобы найти злоумышленника.