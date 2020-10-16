Выкрутил руки и унес с собой телевизор: в Петербурге мужчина сядет в тюрьму сразу по двум статьям

Мужчина сядет на 1 год 2 месяца за грабеж и кражу. Фото: Pixabay

Мужчина сядет на 1 год 2 месяца за грабеж и кражу. Фото: Pixabay

В пятницу, 16 октября, прокуратура Приморского района вынесла приговор в отношении местного жителя, которого обвиняли в грабеже и краже имущества на 8 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Судом было установлено, что ранее, в конце октября 2019 года мужчина, находясь в межквартирном коридоре жилого дома, достоверно зная о наличии у потерпевшей дорогостоящего телевизора, стал требовать от женщины ключи от квартиры. Получив отказ, схватил потерпевшую и стал выкручивать ей руки. После чего вырвал ключи и похитил телевизор из квартиры.

Злоумышленник также похитил имущество на общую сумму 8 тыс. рублей и скрылся с награбленным с места преступления.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца в колонии общего режима.

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