Skoda налетела на поломанный МАН с прицепом на КАД

ДТП на КАД. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на КАД. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства аварии на КАД. В результате водитель одного из автомобилей попал в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла днем в пятницу, 16 октября, на внутреннем кольце КАД.

По предварительным данным, Skoda наехал на МАН с прицепом, который стоял из-за поломки в правом ряду.

В результате водителя легкового автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что иномарка после ДТП оказалась на газоне на перекрестке Просвещения и Культуры.