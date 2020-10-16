Skoda налетела на поломанный МАН с прицепом на КАД

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства аварии на КАД. В результате водитель одного из автомобилей попал в больницу в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авария произошла днем в пятницу, 16 октября, на внутреннем кольце КАД.
По предварительным данным, Skoda наехал на МАН с прицепом, который стоял из-за поломки в правом ряду.
В результате водителя легкового автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводят проверку.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что иномарка после ДТП оказалась на газоне на перекрестке Просвещения и Культуры.