В Петербурге при загадочных обстоятельствах умер шестимесячный ребенок

В Петербурге при загадочных обстоятельствах умер шестимесячный ребенок
Прокуратура выясняет, что стало причиной смерти. Фото: pixabay.com

Прокуратура приступила к проверке.

В Санкт-Петербурге по непонятной причине скончался шестимесячный ребенок. За дело взялись сотрудники правоохранительных органов, которые пытаются выяснить, кто причастен к гибели младенца. В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям родителей, а также качеству оказания медпомощи.

В результате будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Прочие подробности не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти найден мертвым младенец, рожденный суррогатной матерью. Выяснилось, ребенок был рожден для граждан Китая. Пандемия помешала им забрать малыша к себе домой из-за закрытых границ. В связи с этим, хлопоты по ухаживанию взяла на себя специально нанятая няня.

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