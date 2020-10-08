В Ленобласти найден мертвым младенец, рожденный суррогатной матерью

В Ленобласти найден мертвым младенец, рожденный суррогатной матерью
Причина смерти устанавливается. Фото: pixabay.com

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства трагический гибели маленького ребенка, рожденного для китайских граждан суррогатной матерью.

В четверг, 8 октября, полиция Гатчинского района получила информацию об обнаружении врачами бездыханного тела 5-месячного малыша в квартире одного из домов.

Выяснилось, ребенок был рожден для граждан Китая. Пандемия помешала им забрать малыша к себе домой из-за закрытых границ. В связи с этим, хлопоты по ухаживанию взяла на себя специально нанятая няня. Об этом сообщает 78.ru.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Дело находится на контроле у Уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что государство не знает об объеме услуг, оказываемых суррогатным детям. Сопровождение ребенка, рожденного по договору о суррогатном материнстве, находится вне поля государственного контроля. Об этом 7 октября в рамках рабочего выезда рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

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